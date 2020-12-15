Yeni Malatyaspor rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor kendi sahasında Mislicom 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 ile geçti.
Sarı-siyahlı ekibin galibiyet gollerini 4. ve 39. dakikada Jetmir Topalli, 47. dakikada Zeki Yavru ile 74. dakikada Onur Akdeniz (k.k), 84. dakikada Doğukan Emeksiz kaydetti.
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