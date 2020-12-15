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Ankaragücü çıkışta

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Süper Lig'de Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 6. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Başkent ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle Hatayspor'u 2-0 mağlup etti

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Ankaragücü çıkışta
Süper Lig'de Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 6. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
Başkent temsilcisi, savunma oyuncusu Sarlija'nın 69'da ve Ganalı oyuncu Joseph Paintsil'in 89'da attığı goller ile Hatayspor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Ankaragücü küme düşme hattında adeta nefes alarak ligde 2. galibiyetini aldı. 
Karşılaşmanın ilk yarısında Ankara temsilcisi yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı. 
İkinci yarıda rakip kalede baskısını arttırran Ankaragücü aradığı golü 69. dakikada buldu. Savunmadan ileriye çıkan Sarlija, Emre Güral'ın kafayla arka direğe bıraktığı pasta topu filelere gönderdi.
Beraberlik için konuk ekip pozizyonlar yakaladı fakat kaleci Ricardo gole izin vermedi. 
89. dakikada son sözü Martin Paintsil söyledi, Ganalı oyuncu önce Sackey'i ardından da kaleci Munir'i geçerek topu filelelere gönderdi. 
Mücadele, MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 
MKE Ankaragücü'nün puanını 8'e çıkarırken Hatayspor 18 puanda kaldı. 
 
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