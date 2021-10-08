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Yeni Malatyaspor'da Sumudica dönemi

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Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşma sağladı

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Yeni Malatyaspor'da Sumudica dönemi
Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve ilk 8 haftada 6 puan alarak kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yolların ayrılmasının ardından göreve Rumen teknik adam MariusSumudica getirildi.
Süper Lig’de 5. sezonunu geçiren ve son 3 yıldır küme düşmemeye oynayan Yeni Malatyaspor’da, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör İrfan Buz ile yollar ayrılmıştı. Bu süreçte birçok teknik adamla masaya oturan sarı-siyahlı yönetim, son olarak Rumen teknik adam Sumudica ile görüştü. Görüşmede anlaşma sağlanınca Başkan Adil Gevrek ile Sumudica arasında İstanbul’da gerçekleşen törende imzalar atıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında da, “Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör MariusSumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. MariusSumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Son olarak ülkesinde CFR Cluj'u çalıştıran Sumudica, Süper Lig’de de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev aldı.
 
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