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Hamilton, İstanbul Park tarihinin en hızlı pilotu oldu

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında attığı turlarla İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi oldu

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Hamilton, İstanbul Park tarihinin en hızlı pilotu oldu
Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yaptı.
İlk antrenman seansında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu 1.24.178 ile geride bırakan Hamilton, tur derecelerini ikinci seansta daha da geliştirdi.
İkinci seansta telsizden takımına "Ön lastikler çalışmıyor." mesajını gönderen ve pit alanına girip çıkan 36 yaşındaki Hamilton, ikinci antrenman seansında 1.23.840'lık derecesiyle İstanbul Park tarihinde 1.24'ün altına inen ilk pilot oldu.
Sonraki turlarda derecesini 1.23.804'e çeken Hamilton, İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi olmayı başardı.
Hamilton'ın takım arkadaşı Fin ValtteriBottas ise 1.24.214 ile üçüncü en hızlı tura imza attı.
VERSTAPPEN, İKİNCİ SEANSTA HIZLANAMADI
Otomobilinin dengesinde sorun yaşayan RedBull pilotu MaxVerstappen, ilk antrenman seansına göre daha iyi derece yapsa da rakiplerinin hızına ayak uyduramadığı için 5. sıraya kadar geriledi.
Charles Leclerc, ValtteriBottas ve takım arkadaşı SergioPerez'in arkasında kalan Verstappen, en hızlı turunu 1.24.439 ile attı.
LECLERC VİRAJLARDA ZORLANSA DA YAVAŞLAMADI
Rusya Grand Prix'si öncesi güç ünitesini değiştiren Ferrari pilotu Charles Leclerc, Hamilton'ın ardından 1.24'ün altına inen pistteki ikinci isim oldu.
Takımıyla telsiz iletişiminde, virajlarda otomobilinin yol tutuşundan şikayet etmesine karşın en hızlı turunu 1.23.970 ile atan Monakolu genç pilot, ikinci antrenman seansını ikinci sırada tamamladı.
RAİKKONEN 15, VETTEL 16'NCI SIRADA
İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Kimi Raikkonen 15, SebastianVettel ise 16'ıncı sırada ikinci antrenman seansını tamamladı.
Kaskındaki su sızıntısı nedeniyle zor anlar yaşayan Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, 1.25.143'lük zamana ulaşırken, Aston Martin pilotu Alman Vettel ise 1.25.229 ile turları tamamladı.
İKİNCİ ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:
  Sürücü Takım Süre Fark
1 Lewis Hamilton Mercedes 1.23.804  
2 Charles Leclerc Ferrari 1.23.970 +0.166
3 ValtteriBottas Mercedes 1.24.214 +0.410
4 SergioPerez RedBull 1.24.373 +0.569
5 MaxVerstappen RedBull 1.24.439 +0.635
6 Lando Norris McLaren 1.24.525 +0.721
7 FernandoAlonso Alpine 1.24.660 +0.856
8 EstebanOcon Alpine 1.24.672 +0.868
9 Pierre Gasly AlphaTauri 1.24.756 +0.952
10 AntonioGiovinazzi  Alfa Romeo 1.24.796 +0.992
11 YukiTsunoda AlphaTauri 1.24.882 +1.078
12 Carlos Sainz Ferrari 1.24.903 +1.099
13 LanceStroll Aston Martin 1.25.020 +1.216
14 Daniel Ricciardo McLaren 1.25.060 +1.256
15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.25.143 +1.339
16 SebastianVettel Aston Martin  1.25.229 +1.425
17 Nicholas Latifi Williams 1.25.307 +1.503
18 George Russell Williams 1.25.358 +1.554
19 MickSchumacher Haas 1.25.480 +1.676
20 NikitaMazepin Haas 1.25.698 +1.894
 
 
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