Yeni Malatyaspor'a Bandırmaspor şoku

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 46 Mert Örnek), Hadadi, Sadık Çiftpınar, Jospin (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Ndong, Aabid, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Haqi Osman (Dk. 75 Mert Miraç Altıntaş)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Bilal Ceylan (Dk. 46 Okan Alkan), Alpay Koldaş, Abdullah Balıkçı, Süleyman Luş, Mehmet Özcan (Dk. 46 Landel), Mulumba, Levent Ayçiçek, Akabueze (Dk.79 Kerim Avcı), Doğan Can Davas (Dk. 61 Pucko), Manaj (Dk. 28 Keny)
Goller: Dk. 9 ve 55 Doğan Can Davas, Dk. 37 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 41 Mustafa Eskihellaç, Dk. 89 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti.
Mücadelenin galibi, 3-2'lik skorla Royal Hastanesi Bandırmaspor oldu.
Spor Toto 1. Lig ekibi, bu sonuçla adını 6. tura yazdırdı.
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