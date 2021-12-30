banner762
banner753
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
41 0
Marketler aynı hamam aynı tas
Marketler aynı hamam aynı tas
56 0
 
Salgın kontrolden çıkabilir
Salgın kontrolden çıkabilir
63 0
Mesarya’da, Mesarya turladı
Mesarya’da, Mesarya turladı
40 0
Cenk Berkalp'e rekor ceza
Cenk Berkalp'e rekor ceza
233 0
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
80 0
Özdil Nami’den Meclise veda
Özdil Nami’den Meclise veda
28 0
banner661
banner726

Yeni Malatyaspor'a Bandırmaspor şoku

banner476

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

banner714
Yeni Malatyaspor'a Bandırmaspor şoku
banner721
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 46 Mert Örnek), Hadadi, Sadık Çiftpınar, Jospin (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Ndong, Aabid, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Haqi Osman (Dk. 75 Mert Miraç Altıntaş)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Bilal Ceylan (Dk. 46 Okan Alkan), Alpay Koldaş, Abdullah Balıkçı, Süleyman Luş, Mehmet Özcan (Dk. 46 Landel), Mulumba, Levent Ayçiçek, Akabueze (Dk.79 Kerim Avcı), Doğan Can Davas (Dk. 61 Pucko), Manaj (Dk. 28 Keny)
Goller: Dk. 9 ve 55 Doğan Can Davas, Dk. 37 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 41 Mustafa Eskihellaç, Dk. 89 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
 
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti.
Mücadelenin galibi, 3-2'lik skorla Royal Hastanesi Bandırmaspor oldu.
Spor Toto 1. Lig ekibi, bu sonuçla adını 6. tura yazdırdı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.