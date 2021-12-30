banner762
banner753
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
41 0
Marketler aynı hamam aynı tas
Marketler aynı hamam aynı tas
56 0
 
Salgın kontrolden çıkabilir
Salgın kontrolden çıkabilir
63 0
Mesarya’da, Mesarya turladı
Mesarya’da, Mesarya turladı
40 0
Cenk Berkalp'e rekor ceza
Cenk Berkalp'e rekor ceza
233 0
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
80 0
Özdil Nami’den Meclise veda
Özdil Nami’den Meclise veda
28 0
banner661
banner726

Chelsea 145 milyon sterlin zarar etti

banner476

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu yılın ilk 6 ayında 145,6 milyon sterlin zarar ettiğini duyurdu

banner714
Chelsea 145 milyon sterlin zarar etti
banner721
Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmasına rağmen Chelsea, sene başından 30 Haziran'a kadar geçen dönemdeki maddi bilançosunda büyük kayıp yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 145,6 milyon sterlinlik zarar, pandemi nedeniyle birçok maçın seyircisiz oynanmasına ve futbolcu satışından elde edilen bonservis bedelinde yaşanan düşüşe bağlandı.
Yıllık gelirin 387,8 milyon sterlinden 416,8 milyona çıktığı kulübün, ilişkisi olduğu şirketlere borcunun ise 1 milyar sterlinin üzerinde olduğu belirtildi. Bu borçların çok önemli bir kısmının, Chelsea'nin sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich'e ait Fordstam Limited ile kulüp arasındaki anlaşmalardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
İngiltere temsilcisi, 2020 yaz döneminde kadrosunda köklü değişikliklere gitmiş ve Avrupa'da transfere en fazla para harcayan kulüp olarak öne çıkmıştı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.