Yeni Erenköy’den ikinci takviye

BTM İkinci Ligde 40 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Yeni Erenköy’de, Küfi Tulga başkanlığındaki yönetim kurulu takviyeleri sürdürüyor.
BTM Birinci Ligde başarılı olmayı hedefleyen Yeni Erenköy, Sercan Gök transferinden sonra genç orta saha futbolcusu Engin Keleş’i transfer ettiler.
Karadeniz 61’in BTM İkinci Ligde özellikle grup maçlarında elde ettiği başarıda büyük rolü olan Engin Keleş’i kadrosuna kattı.
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