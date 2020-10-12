Zihnili Kütahya kazandı

Temsilcimiz Zihni Temelci’nin de formasını giydiği Kütahya Belediyespor sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra ilk galibiyetini aldı.
Türkiye Üçüncü Liginde mücadele eden Kütahya Belediyespor, ilk 2 haftayı 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle tamamlarken, üçüncü maçında ilk galibiyetini Ağrıspor deplasmanında alıp 4 puana yükseldi.
Zihni Temelci ise Ağrıspor deplasmanında 18 kişilik maç kadrosunda yer almasına rağmen maçta süre almadı.
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