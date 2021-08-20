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Yeni Boğaziçi’ne Türkiye’den savunmacı

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Yeni Boğaziçi’ne Türkiye’den savunmacı
Yeni Boğaziçi Başkanı Mehmet Fahlioğluları yeni transferle ilgili yaptığı açıklamada daha önce Rizespor, Boluspor ve Adanaspor Deneyimleri bulunan ve son günlerde Tarsus İdman Yurdu ile kamp yapan ve ülkemizde de 2018/19 sezonunda Göçmenköy forması giymiş başarılı savunmacı Mehmet Çetin ile anlaşma sağladıklarını ifade etti. Oyuncunun şu an Acapulco Otel'e kampta olan Yeni Boğaziçi kampına katıldığını belirtti.
 
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