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Tabancasının temizliğini yaparken kendini bacağından vurdu

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Tabancasının temizliğini yaparken kendini bacağından vurdu

Gönyeli’de bugün ruhsatlı tabancasının bakım ve temizliğini yaptığı sırada kazayla yaralanan 29 yaşındaki M.H., hastanede yapılan tedavi sonrası müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.00 sıralarında Gönyeli Yenikent’te sakin M.H.(E-29) tasarrufunda bulunan kendisine ait ruhsatlı tabancasının bakım ve temizliğini yaptığı sırada, tabancanın ateş alması sonucu sol ayağının baldırından yaralandı.

Olayda yaralanan M.H, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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