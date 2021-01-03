Yeni Boğaziçi’nde zemin futbola davetiye çıkarıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi şartları nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu kulüplerin onayı ile iptal etmesi nedeniyle futbolun durması, stad zeminlerinin toparlanmasını sağladı.

K-PET Birinci Ligin Doğu bölgesi ekiplerinden Yeni Boğaziçi’nin maçlarını oynadığı Osman Mehmet Ergün Stadının zemini de oldukça iyi bir durumda bulunuyor.

Düzenli olarak bakımı ve ilaçlaması yapılan Osman Mehmet Ergün Stadının eksikliklerinin giderilmesi için ise Yeni Boğaziçi yönetimi çalışmalarını sürdürüyor.



