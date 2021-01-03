Duvarlar dökülüyor

Dr Fazıl Küçük Stadı'nın zemini oldukça iyi bir durumda bulunmasına rağmen stadı çevreleyen duvarlar adeta dökülüyor

Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadının zemini çalışanlar tarafından yapılan bakım sonrasında oldukça iyi durumda bulunuyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi şartları nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu kulüplerin onayı ile iptal etmesi nedeniyle futbolun durması, stad zeminlerinin toparlanmasını sağlarken, her zaman iyi durumda olan Dr Fazıl Küçük Stadının zeminini de daha iyi duruma getirdi.

Ancak Dr Fazıl Küçük Stadını çevreleyen duvarlar ise adeta dökülüyor. Boyaları düşen stad duvarlarına duyarsız kişiler tarafından yazılan yazılar ve çizilen resimler ise kötü görüntüyü daha da artırıyor.

Özellikle Kapalı Maraş bölgesi ziyaret etmek için bölgeye gelen binlerce kişi ise stad duvarlarındaki bu kötü görüntüye tanık oluyor.

