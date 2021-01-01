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Yeni Boğaziçi’nde araba talihlisi belirlendi

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Yeni Boğaziçi’nin düzenlediği araba piyangosu çekilişinde 0936 numaralı biletin sahibi Sıdıka Güneyyeli arabayı kazanırken, başkan Mehmet Fahlioğluları’ndan arabayı teslim aldı

Yeni Boğaziçi’nde araba talihlisi belirlendi
Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübünde, Mehmet Fahlioğluları başkanlığındaki yönetim kurulunun düzenlediği araba piyangosu çekildi.
Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübünden piyango çekilişi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Kulübümüzündüzenlediği 31 Aralık çekiliş tarihli Isuzu Alto marka araba ödüllü piyango çekilişindetalihli belli oldu.
Araba talihlisi 0936 numaralı biletin sahibi Sıdıka Güneyyelioldu. Sıdıka Güneyyelikulüpönündedüzenlenentören ile aracını kulüpbaşkanı Mehmet Fahlioğluları’ndan teslim aldı.
BaşkanFahlioğlularıdüzenlenentörendeyaptığıaçıklamadayönetim olarak verdikleri araba sözünü yerine getirmenin mutluluğunuyaşadıklarını açıkladı. Arabayı kazanan talihli Sıdıka Güneyyeli’yi kutlayan Fahlioğluları, yeni aracı ile yeni yılda sağlık ve mutluluk diledi.
Mehmet Fahlioğluları’ndan bu tür faaliyetlerin önümüzdekidönemlerde de devam edeceğini ve bu katkıların amacının bölgegençliğine spor yaptırabilmek olduğunu sözlerine eklerken bilet alıp kulübe katkı koyan herkese teşekkür etti.
 
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