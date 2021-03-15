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Yeni Boğaziçi'nde çimler ekildi

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Yeni Boğaziçi'nde çimler ekildi
Yeni Boğaziçi kulübü, Osman Mehmet Ergün Stadındaki tesislerini geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Boğaziçi tesislerindeki ikinci antrenman sahasının (trübünlerin arka kısmına doğru) ekimini tamamlandı.
Zemine lazerli tesviye aletiyle 2 yöne yüzde 0.05 eğim verilerek, kumlandı. Hibrid Tifway 419 çim budakların ekimini yapıldı.
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