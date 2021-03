Halkın ekonomik Kaygısı büyüyor

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından Mart 2021 döneminde yapılan anket, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Ankete göre vatandaşların yüzde 86.86’sı toplumda işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor. Bu oran son yıllardaki en yüksek nokta

Halkın yarısının geliri azaldı

Halkın yüzde 51.94’ü pandemiden dolayı gelirinde azalma oldu. Katılımcıların yüzde 39.8’inin borcu bulunuyor. Borcu olanların yüzde 19.27’si borcunu ödemekte sıkıntı çekiyor. Her 3 katılımcıdan biri ciddi ekonomik kaygılar çekiyor







CMIRS’in her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmanın ekonomiyle ilgili kısmında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Mart 2021 döneminde 500 kişi ile telefon anketiyle yürütülen araştırma, pandemi dönemindeki ikinci kapanma dönemi sonrasına denk gelirken, katılımcıların ekonomik durumuyla ilgili anket sonuçları ülkede ciddi bir kriz yaşandığını özetliyor.

Ankete katılanların yüzde 86.86’sı toplumda işlerin yanlış bir yönde gittiğini düşünüyor. Bu oran son yıllardaki en yüksek memnuniyetsizlik oranı olarak dikkat çekiyor.

Katılımcıların yüzde 51.94’ü pandemiden dolayı hane halkı gelirinde bir azalma olduğunu, yüzde 46.42 ayni kaldığını, yüzde 1.64 ise bir artış olduğunu belirtti.

Ankete katılanlar toplumun karşı karşıya olduğu en önemli sorunları şöyle sıraladı:

1-Ekonomik kriz

2-Kıbrıs Sorunu

3-Korona

4-İşsizlik

Aralık 2020 anketinde beşinci sırada olan Kıbrıs Sorununun bu dönemde daha önemli bir hal almış olması dikkat çekti. Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Cenevre zirvesinin bu önem artışında rol oynadığı düşünülebilir.

Anket sonuçlarından çarpıcı maddeler:

– Bu dönemde Ekonomik sorunlar toplumun en önemli sorunu olarak ortaya çıkmış, Kıbrıs Sorunu da Aralık 2020 çalışmasına kıyasla bu dönemde önemini artırarak ikinci en önemli sorun olarak karşımıza çıkmıştır.

* Bu çalışma, ekonomik beklentiler açısından da en kötümser beklentilerin karşımıza çıktığı bir anket olmuştur.

– Kendi ekonomik gelecekleri hakkında kötümser beklentileri olan katılımcıların ülke ekonomisinin geleceği hakkında daha da kötümser oldukları gözlemlenmiştir.

– Katılımcıların 71.67%’si ülke ekonomisinin önümüzdeki 2 sene içerisinde daha kötü olacağını beklemektedir.

– 7.89% oranında katılımcı pandemiden dolayı borçlanmak zorunda kaldığını belirtmiştir.

– Katılımcıların 8.54%’ü evde pandemiden dolayı işini kaybeden birisinin olduğunu belirtmiştir.

– Her 3 katılımcıdan biri ciddi ekonomik kaygılar çekmektedir.

– Her 3 katılımcıdan biri olumsuz duygular ve ruh hali içindedir.

– 33.06%’sı mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda kaygılı,

– 39.52%’si hayat standardını koruyamayacağı fikrinde,

– 35.56%’sı taksitlerini ödeyememe korkusu içinde, konusunda kaygılıdır.

– 34.75%’i sağlık harcamalarını karşılayama korkusu yaşıyor.