Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti

Girne bölgesi ekipleri Merit A. Yeşilova ile Miracle Karşıyaka birbirlerinden oyuncu transfer ettiler.

AKSA Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, ligin ilk yarısında Birinci Lig ekibi Miracle Karşıyaka forması giyen Cemal Yaşınses’i kadrosuna kattı.

Bonservisinin bulunduğu Doğan Türk Birliği, sezon başı kiralık olarak Karşıyaka’ya verdiği Yaşınses’in geri dönüşünü aldığını ve Merit Alsancak Yeşilova’ya kiralandığını duyurdu.

Ligin ilk yarısında 7. haftaya kadar Karşıyaka forması giyen Yaşınses, 1 kez fileleri havalandırmıştı.

AKSEL, KARŞIYAKA'DA

Öte yandan Birinci Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Miracle Karşıyaka, Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova'dan Aksel Kaptanoğlu'nu transfer etti

Oyuncunun ikinci devrede kiralık olarak Miracle Karşıyaka forması giymesi için bonservisi verilirken, Kaptanoğlu'nun transferi atılacak resmi imzaya kaldı. Aksel, 2015-16 sezonunun devre arasında Yeşilova'ya transfer olmuş, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında da sırasıyla Ozanköy, Hamitköy ve Girne Halk Evi takımlarında kiralık olarak görev yaptıktan sonra Yeşilova forması giymeye devam etmişti.

