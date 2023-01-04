Girne Halk Evi’nde Kınacı dönemi

Birinci Ligin Girne ekiplerinden Girne Halk Evi'nde takımın yeni çalıştırıcısı belli oldu.
Sezona AfünGirgen ile başlayan Girne temsilcisi daha sonra Girgen'in görevinden istifa etmesiyle birlikte teknik adamsız kalmıştı. Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren GHE, Hüseyin Kınacı ile anlaşmaya vardı.
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