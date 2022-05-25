Yasin Kurt, Miracle Değirmenlik’te

NECATİ KÜLAHLILAR

Süper Ligin yeni ekibi Miracle Değirmenlik transfer çalışmaları kapsamında ilk anlaşmayı tecrübeli futbolcu Yasin Kurt’la yaptı.

Mağısa Türk Gücü’nün deneyimli futbolcusu olan ve serbest transfer hakkı bulunan Yasin Kurt bugün Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan ve teknik direktör Mehmet Bolkan’la bir araya gelerek el sıkıştı.

Geçtiğimiz sezon başında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan ve MTG yönetimiyle anlaşamayarak takımdan ayrılan Yasin Kurt sezonu boşta geçirmişti.

