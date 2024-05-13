Yasin ile Miracle Değirmenlik yolları ayırıyor

Birinci ligi şampiyon olarak tamamlayan ve adını süper lige yazdıran Miracle Değirmenlik takımında yeni sezona dair çalışmalar aralıksız devam ediyor. İç transferde sürece başlayan Miracle Değirmenlik takımında, Miracle Değirmenlik Kulübü ile 4 yıllık anlaşması bulunan savunma oyuncusu Yasin Açıkel ve teknik heyetin yaptığı görüşme sonrasında fikir ayrılığı yaşanırken, Yasin’in önümüzdeki sezon takımda olmayacağı belirtildi.

