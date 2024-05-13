banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
34 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Vadili 80.yılı ve şampiyonluğunu kutlayacak

banner1020

banner974
Vadili 80.yılı ve şampiyonluğunu kutlayacak
banner971
Necati KÜLAHLILAR
Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligden Aksa 1. Lige yükselen Vadili 17 Mayıs Cuma akşamı saat 19.30 da Doğuş Mesarya Restoran’ta hem şampiyonluğunu hem de 80. Kuruluş yıldönümünü kutlayacak.
Gecede 1943’te kurulan Vadili Türk Çiftçiler Birliği geçen 80 yılın ardından bu süreçte bir çok şampiyonluklar yaşayan ve emeği geçen teknik direktör, futbolcular Vadili halkına, maddi manevi destek sağlayan sponsorlar olmak üzere toplamda 115 kişiye teşekkür belgesi verilecek. Ve gecede canlı müzik yer alacak gecenin sonunda ise tüm futbolcuların imzası olan Vadili Takım formasının açık artırma ile satışı yapılacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.