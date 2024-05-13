Vadili 80.yılı ve şampiyonluğunu kutlayacak

Necati KÜLAHLILAR

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligden Aksa 1. Lige yükselen Vadili 17 Mayıs Cuma akşamı saat 19.30 da Doğuş Mesarya Restoran’ta hem şampiyonluğunu hem de 80. Kuruluş yıldönümünü kutlayacak.

Gecede 1943’te kurulan Vadili Türk Çiftçiler Birliği geçen 80 yılın ardından bu süreçte bir çok şampiyonluklar yaşayan ve emeği geçen teknik direktör, futbolcular Vadili halkına, maddi manevi destek sağlayan sponsorlar olmak üzere toplamda 115 kişiye teşekkür belgesi verilecek. Ve gecede canlı müzik yer alacak gecenin sonunda ise tüm futbolcuların imzası olan Vadili Takım formasının açık artırma ile satışı yapılacak.

