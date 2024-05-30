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Yarköy’den Feyzioğlu’na teşekkür ziyaretti

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Yarköy’den Feyzioğlu’na teşekkür ziyaretti
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Digiturk BTM 2. Lig 7. Grup takımlarından Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü yönetimi T.C Lefkoşa Büyükelçisi Metin Fezioğlu’na teşekkür ziyaretinde bulunarak ona kulüp flamasını takdim etti.
Ziyaret sonrasında Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk şu paylaşımı yaptı:
“Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü olarak Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğinin geçmişte olduğu gibi bugünde genelde KKTC gençliğine ,özelde kulübümüze yapmış olduğu maddi ve manevi desteğin yanında, spor malzemesi desteklerinden dolayı Büyükelçimiz Sayın Metin FEYZİOĞLU başta olmak üzere TC Elçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Sayın Mithat TEKÇAM nezdinde Anavatan Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ederiz.”
 
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