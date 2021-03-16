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Yarköy’de genel kurul kesinleşti

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Yarköy’de genel kurul kesinleşti
BTM İkinci Lig kulüplerinden Yarköy Pamukkale Spor Kulübü’nde pandemi koşulları nedeniyle ertelenen genel kurulun tarihi kesinleşti.
Yarköy Pamukkale Spor Kulübü’nde olağan genel kurul duyurusu olarak yapılan açıklamada, “20 Mart 2021 tarihinde, Cumartesi günü, saat 16.00’da kulübümüzün Ocak ayında Pandemi nedeniyle ertelenen olağan genel kurulu, Yarköy Spor Kulübünde yapılacaktır. Genel kurulda 2 yıl görev yapacak başkan ve yönetim kurulu seçilecektir.” açıklaması yapıldı.
Yarköy Pamukkale Spor Kulübüolağan genel kurulunda mevcut başkan Muharrem Yamuk’un tek aday olması ve başkanlığa devam etmesi bekleniyor.
 
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