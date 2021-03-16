Rallinin marka ismi Macila

Ralli sporu ile henüz 14 yaşındayken tanışan ve ülkemiz motor sporlarında bir marka olan Macila isminin rallideki ilk temsilcisi olan Hasan Macila, 34 ralli zaferi ile kırılması zor bir rekoru elinde bulunduruyor

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu başkanı TiginKişmir, ülkemiz ralli camiasının önemli isimleriyle röportajlar yapıp, ralli tarihimize ışık tutuyor.

Tigin Kişmir, ülkemiz motorsporlarında bir marka olan Macila isminin rallideki ilk temsilcisi olan Hasan Macila ile röportaj yaptı. Tigin Kişmir’in, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun eski başkanı da olan Hasan Macila ile ilgili bilgilendirici röportajı şöyle:

“Hasan Macila, 23 Temmuz 1956 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. İlk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine geri dönen Macila, kendi aile işletmesi olan Macila Petrol İstasyonu’nun işletmeciliğini yapmaktadır. Hasan Macila evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Hasan Macila kendisini insanları, doğruluğu ve mücadeleyi seven birisi olarak tanımlarken, herkesle anlaşabilecek bir yapıya sahip olduğunu da belirtiyor. Yeni tanıştığı herkese önyargı koymadan doğru insan olarak kabul edip süreç içerisinde çevresindekilerin doğru insanlar olup olmadığı kararını vermesinin en sevdiği özelliği olduğunu söyleyen Hasan Macila, otomobil ve ralli sporu ile henüz 14 yaşındayken tanıştığını söyledi.

Ailesinden gizli şekilde bisikletine atlayıp, Rum kesiminde gidip, orada yapılan oto kros yarışlarını izlediğini söyleyen Hasan Macila,orada gördükleri, hissettikleri ve yaşadığı heyecanın kendisini bu spora bağımlı yapan ilk adımlar olduğunu belirtti.1975’de kurulan Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu (KTOK), ilk faaliyetine Şubat 1976 yılında başladı. İlk günden itibaren de kendi ülkemde, uzun yıllar sürecek olan bir sevdaya, tutkuyla başladım.

İlk ralli tecrübemi BMW 2002 TII ile yaşadım diyen Hasan Macila, ilk birinciliğimi ise 1977 yılında Girne Oto Kros yarışında kazandım. Kırılması zor bir rekor olan 34 ralli zaferinin ilkini de böylece kazandım. İlk ralli aracının Ford Escort MK1 RS2000 olduğunu söyleyen Hasan Macila, başladığı bu hızlı serüvende, yan koltukta oturacak ilk isim olarak da Burhan Behsatoğlu’nu seçmiştim" dedi.

İlk kazandığıralli olan Raşit Bey Rallisinin hatıralarında çok güzel bir iz bıraktığından heyecanla bahseden Hasan Macila,unutamadığı bir rallinin ise Atatürk Rallisi olduğunu belirtti. 12 özel etaptan oluşan rallinin tüm etaplarını kazanmasına rağmen son özel etap finişinden sonra aracında oluşan aks problemi yüzünden finiş noktasına gelemediğini ve o yarışı tam kazandım derken kaybederek çok büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Hasan Macila, konu açıldığında duygusal olarak o günlere geri gidip tekrardan aynı hisleri yaşadığını söyledi. Çok mutlu olduğu rallilerde yarıştığı gibi, çok fazla duygusal anlar da yaşadığını söyleyen Hasan Macila,içimdeki yarışma isteği hiçbir zaman bitmedi, dedi.

Kendisine ilham veren ralli sürücüsünün Volkan Işık olduğunu ve otomobillerin ve rallilerin kendisi için vazgeçilmez olduğunu heyecanla anlatan Hasan Macila,otomobil sporları ve rallinin kendisinin olduğu gibi ailesinin de vazgeçilmezi ve hayat şekilleri olduğunun da altını çizdi.

