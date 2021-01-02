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Yarköy sahası ot doldu

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Yarköy sahası ot doldu
BTM İkinci Lig kulüplerinden YarköySpor Kulübünün sahası, kullanılmadığından dolayı otlarla doldu.
BTM Birinci Ligden, BTM İkinci Lige düştüğü sezonda toprak zeminli olduğu için sahasını kullanamayan Yarköy’de sahanın kullanılmaması, toprak zemine olumsuz yansıdı.
Bir dönem çimlendirilmesi de gündeme gelen Yarköy Spor Kulübünün sahasının durumu yönetimin yapacağı çalışmalara göre şekillenecek.
 
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