Yarköy sahası ot doldu

BTM İkinci Lig kulüplerinden YarköySpor Kulübünün sahası, kullanılmadığından dolayı otlarla doldu.
BTM Birinci Ligden, BTM İkinci Lige düştüğü sezonda toprak zeminli olduğu için sahasını kullanamayan Yarköy’de sahanın kullanılmaması, toprak zemine olumsuz yansıdı.
Bir dönem çimlendirilmesi de gündeme gelen Yarköy Spor Kulübünün sahasının durumu yönetimin yapacağı çalışmalara göre şekillenecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.