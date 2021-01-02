Sıdıka Güneyyeli’nin talihi, camiayı mutlu etti

Yeni Boğaziçi yönetim kurulunun düzenlediği araba piyangosunda Isuzu Alto marka araba ödülünü, Sıdıka Güneyyeli’nin kazanması camiada herkesi sevindirdi

Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübünde, Mehmet Fahlioğluları başkanlığındaki yönetim kurulunun düzenlediği araba piyangosunda Isuzu Alto marka araba ödülünü, 0936 numaralı biletin sahibi Sıdıka Güneyyelikazanmıştı.

Araba talihlisininSıdıka Güneyyeli olması ise camiada herkesi sevindirdi. Yıllardır kulübe karşılıksız olarak katkı yapan, özellikle de Yeni Boğaziçi genç takımının tüm maçlarını takip eden, takımın sandviç ve meyve sularını karşılayan Sıdıka Güneyyeli, araba piyangosu biletlerinden de bol miktarda kaldı.

Bilet satıcısının geri iade etmek istediği son 4 bileti de geri iade edilmemesi için satın alan Sıdıka Güneyyeli’nin son aldığı biletlere araba ödülü isabet etti.

