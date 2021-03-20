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Yarköy genel kuruluna erteleme

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Yarköy genel kuruluna erteleme
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BTM İkinci Lig kulüplerinden Yarköy Spor Kulübünde Muharrem Yamuk başkanlığındaki yönetim kurulunun gerçekleştirdiği, olağan genel kurul ertelendi.
Dün gerçekleştirilmesi gereken olağan genel kurul, salt çoğunluk sağlanamadığı için 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 16.00’ya ertelendi. Yarköy Spor Kulübünün Ocak ayında Pandemi nedeniyle ertelediği olağan genel kurulunda, Yarköy Spor Kulübünde 2 yıl görev yapacak başkan ve yönetim kurulu seçilecek.
 
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