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Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti

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Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, disiplinin insan hayatındaki önemine yönelik açıklamalarda bulundu.
Hasan Sapsızoğlu, disiplin ile ilgili açıklaması şöyle:
“Disiplin, hayatın sorunları ve zorluklarıyla başa çıkmak için kullandığımız temel araçlardan oluşur.
Başarılı olmak birçok insan için çok zor çünkü hayat bazen sinir bozucu olabiliyor. Hayal kırıklığı birçok insandan çok erken vazgeçilmesine neden olabilir.
Karşılaştığımız her zorluk bize büyüme, beceri setimizi geliştirme, kararlarımızı test etme ve sorunları çözmenin yeni yollarını öğrenme fırsatı sunuyor. Disiplinli olanlar, yetenek setleri arttıkça hayatlarını kolaylaştırıyorlar.”
 
 
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