Nida ve Elvin, İzmir Şavkar Kulübü adına yarışacaklar

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları Nida Toko ve Elvin Altındağ İstanbul’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası’nda İzmir Şavkar Kulübü’nün sporcuları olarak yarışacaklar

KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye’deki yarışmalara sporcu göndermeye devam ederken, 2032 olimpiyat hedefi ile çıkılan yolda her ay 5 günlük İzmir kampına gönderilen ve 8 kamp dönemi geçiren sporcular Nida Toko ve Elvin Altındağ da İstanbul’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası’na gönderilecek.

Nida Toko ve Elvin Altındağ, İzmir kamplarında yer aldıkları İzmir Şavkar Kulübünün sporcuları olarak İstanbul’da yarışacaklar. Nida Toko ve Elvin Altındağ’a antrenörleri Mustafa Erbulut ve Berk Aydoğan eşlik edecek.

16 – 19 Mayıs tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik küçük kızlar müsabakaları Nida Toko ve Elvin Altındağ için başlangıç olarak kabul edilirken, sporcular olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edecekler.

