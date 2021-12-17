Yalova’ya mağlubiyet cezası

Disiplin Kurulu, SFC Dörtyol’un Yalova’nın Türkiyeli futbolcu kuralına uymadığı yönündeki itirazını değerlendirirken, Yalova’ya hükmen mağlubiyet cezası verdi. Berabere tamamlanan maçtan hükmen 3 puanı hanesine yazdıran SFC Dörtyol 3. sıraya yükseldi. Yalova’nın puanı 15’e düştü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, SFC Dörtyol’un Yalova’nın Türkiyeli futbolcu kuralına uymadığı yönündeki itirazını değerlendirdi.

Disiplin Kurulu, Yalova’ya hükmen mağlubiyet cezası verirken,şu açıklamayı yaptı:

“KTFF AKSA 1.Lig 12. hafta Yalova SK – SFC Dörtyol SK müsabakası ile ilgili olarak SFC Dörtyol Spor Kulübünün itirazı tarafımızdan değerlendirilmiştir. SFC Dörtyol Spor Kulübü; maçta Sercan Kıvanç (116260 lisans no’lu T.C. vatandaşı) ve Mehmetali Sitil (113512 lisans no’lu T.C. vatandaşı) isimli iki oyuncusunun talimata aykırı olarak oynatıldığı itirazın da bulunulmuştur. Yalova Spor Kulübünün ise kurulumuza gelerek hem yazılı hem de sözlü savunmada bulunmuştur.

Yalova Spor Kulübü özetle savunmasında Mehmetali Sitil’in ilk olarak 16/03/2017 tarihinde bir başka kulüp adına lisans çıkardığını ilgili sezonda 19 karşılaşmada görev saldıktan sonra 2021/2022 sezonunda bahse konu olan maça kadar 12 müsabakada A2 takımında görev aldığını iddia etmiştir. Yapmış olduğumuz inceleme ve değerlendirmede 113512 nolu lisans sahibi Mehmet ali Sitil’in KTFF kayıtlarına göre 2016-2017 sezonunda 7 maç 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 0 (Sıfır Maç) 2019-2020’de ise 21 maçta görev aldığı görülmektedir. Amatör yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı md. II Yabancı Uyruklu alt-yapı futbolcularının yerli statü kazanma koşulları düzenlenmektedir. İlgili maddeye bakıldığı zaman 01/10/2004 ve sonraki yıllarda doğmuş olan çocuklar için lisans çıkarttıkları tarihten itibaren ve her sezon için en az 10 resmi müsabakaya katılan A2 ve/veya alt lig futbolcularının kendi liglerinin A takımlarındaki müsabakalara katılmak suretiyle yerli statü elde etmiş sayılacakları düzenlenmektedir. Somut olayda ilgili futbolcunun 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında hiçbir takımın müsabakasında yer almadığı görülmektedir.

Yalova Spor Kulübünün savunmasında T.C. uyruklu futbolculara ilişkin geçici düzenlemeye atıfta bulunmuş olmakla birlikte bahse konu kararın kapsamının 2018-2019 ve 2019-2020 sezondan ile sınırlı olması nedeniyle savunma kapsamının da dikkate alınmasının mümkün olmadığı göz önünde bulundurulduktan sonra SFC Dörtyol Spor Kulübünün 24 ( e ) uyarınca Yalova Spor Kulübünün, SFC Dörtyol Spor Kulübünün karşısında (3-0) hükmen mağlup sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

