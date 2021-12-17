4 sarı kart cezalıları açıklandı

|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|Sinan Öğüt (Mesarya SK)
|İlksen Yeşilada (Bostancı Bağcıl SK)
|Taner Ateş (Hamitköy ŞHSK)
|Hakan Demir (Yalova SK)
|Mehmet Çavuş (Maraş GSK)
|Hüseyin Taşçı (Göçmenköy İYSK)
|Hüseyin Yeşilbaş (Maraş GSK)
|Mikail Sivri (Küçük Kaymaklı TSK)
|Rahmi Çelik (Lefke TSK)
|Can Özbilen (Yeniboğaziçi DSK)
|Muhammet Mustafa Kırmızıyüz (L. Gençler Birliği SK)
|Enver Eren Çağlayan (Karşıyaka ASK)
|Samet Dolu (L. Gençler Birliği SK)
|Kadir Görcan (Yalova SK)
|Onur Kınay (Yenicami AK)
|Amaç Ozanlar (Mormenekşe GBSK)
|Mehmet Çiçen (Düzkaya KOSK)
|Oğuzhan Yaraşık (Mesarya SK)
|Alican Haddur (Merit Alsancak Yeşilova)
|Mertkan Tatar (Maraş GSK)
|Arda Ateş (Merit Alsancak Yeşilova SK)
|İsmet Enes Şafak (Göçmenköy İYSK)
|Emre Aktaş (Görneç KSK)
|IsmaelKone (Binatlı YSK)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili 4 sarı kart cezalılarını açıkladı.