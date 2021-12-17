banner762
banner753
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
23 0
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
233 0
 
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
10 0
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
195 0
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
14 0
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
82 0
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
582 0
banner661
banner726

4 sarı kart cezalıları açıklandı

banner476

banner714
4 sarı kart cezalıları açıklandı
banner721
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili 4 sarı kart cezalılarını açıkladı.
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Sinan Öğüt (Mesarya SK)
İlksen Yeşilada (Bostancı Bağcıl SK)
Taner Ateş (Hamitköy ŞHSK)
Hakan Demir (Yalova SK)
Mehmet Çavuş (Maraş GSK)
Hüseyin Taşçı (Göçmenköy İYSK)
Hüseyin Yeşilbaş (Maraş GSK)
Mikail Sivri (Küçük Kaymaklı TSK)
Rahmi Çelik (Lefke TSK)
Can Özbilen (Yeniboğaziçi DSK)
Muhammet Mustafa Kırmızıyüz (L. Gençler Birliği SK)
Enver Eren Çağlayan (Karşıyaka ASK)
Samet Dolu (L. Gençler Birliği SK)
Kadir Görcan (Yalova SK)
Onur Kınay (Yenicami AK)
Amaç Ozanlar (Mormenekşe GBSK)
Mehmet Çiçen (Düzkaya KOSK)
Oğuzhan Yaraşık (Mesarya SK)
Alican Haddur (Merit Alsancak Yeşilova)
Mertkan Tatar (Maraş GSK)
Arda Ateş (Merit Alsancak Yeşilova SK)
İsmet Enes Şafak (Göçmenköy İYSK)
Emre Aktaş (Görneç KSK)
IsmaelKone (Binatlı YSK)
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.