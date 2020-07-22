Yalova, Yalova’yı kutladı

K-PET Birinci Lig ekiplerimizden Yalova Spor Kulübü, Türkiye'deki kardeş takımı Yalova Spor Kulübü’nün BAL Ligini şampiyon bitirerek TFF 3. Lig'e yükselmesini yayınladığı mesajla kutladı.
Yalova Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:
“Kardeş kulübümüz Türkiye Yalova'yı tebrik ederiz!Türkiye'deki kardeş takımımız Yalova Spor Kulübü BAL Ligini şampiyon bitirerek TFF 3. Lig'e yükselmiştir.Kardeş kulübümüzün şampiyonluğunu kutlar, daha nice başarıları yaşamalarını dileriz.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.