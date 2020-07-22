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Yalova, Yalova’yı kutladı

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Yalova, Yalova’yı kutladı
K-PET Birinci Lig ekiplerimizden Yalova Spor Kulübü, Türkiye'deki kardeş takımı Yalova Spor Kulübü’nün BAL Ligini şampiyon bitirerek TFF 3. Lig'e yükselmesini yayınladığı mesajla kutladı.
Yalova Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:
“Kardeş kulübümüz Türkiye Yalova'yı tebrik ederiz!Türkiye'deki kardeş takımımız Yalova Spor Kulübü BAL Ligini şampiyon bitirerek TFF 3. Lig'e yükselmiştir.Kardeş kulübümüzün şampiyonluğunu kutlar, daha nice başarıları yaşamalarını dileriz.”
 
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