Yalova, Yalova’yı kutladı

K-PET Birinci Lig ekiplerimizden Yalova Spor Kulübü, Türkiye'deki kardeş takımı Yalova Spor Kulübü’nün BAL Ligini şampiyon bitirerek TFF 3. Lig'e yükselmesini yayınladığı mesajla kutladı.

Yalova Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:

“Kardeş kulübümüz Türkiye Yalova'yı tebrik ederiz!Türkiye'deki kardeş takımımız Yalova Spor Kulübü BAL Ligini şampiyon bitirerek TFF 3. Lig'e yükselmiştir.Kardeş kulübümüzün şampiyonluğunu kutlar, daha nice başarıları yaşamalarını dileriz.”

