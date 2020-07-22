Adanur ailesi geldi

Başarılı futbolcu Serim Adanur, eşi ve kızı ile birlikte gittikleri aile ziyareti için gittikleri Kırgızistan’dan yaşanan pandemi süreci nedeniyle ülkeye dönememişlerdi.

KKTC, Bişkek temsilcisi Atınç Keskin’in sahip çıkarak yardımcı olduğu Adanur ailesi, uçuşların başlamasından yararlanarak geçtiğimiz günlerde ülkeye geldi.

Şu anda Lefkoşa’daki Güneş Rezidans’ta karantina sürecinin dolmasını bekleyen Adanur ailesi, evlerine dönecekleri günü bekliyorlar.

Girne Halk Evi’nden, Ozanköy’e transfer olan Serim Adanur, ülkede olmadığı için takımına katkı koyamamıştı.

