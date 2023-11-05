Yalova, kendine geldi

Aksa 1. Lig’de son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Yalova konuk ettiği Unimar Maraş’ı 3 – 1 mağlup ederek kendine geldi

Stadyum:Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: UtkuHamamcıoğlu, SertanAlkın, MerveAteş

Yalova:Övgü, Hasip, Mehmet Kum, Selçuk, Asrın, Erkan, Sergülen, Mehmetali, Azem, Civan, Hamdi

Unimar Maraş:Umut, Süleyman, EmreAktaş, Serkan, EmreKaraciğer, Burak, Emir, Mehmet Ergün, İlhan, AhmetHellaç

Goller: 17.Dk Civan, 23.Dk (P) Asrın, 48.Dk Sergülen (Yalova)- 51.Dk Mehmet Ergün (Maraş)



İsmet KARAOSMAN

Birinci Ligin yedinci hafta karşılaşmasında Yalova, Maraş’ı Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda konuk etti.

Sahasındaki maça hızlı başlayan Yalova Civan ve penaltıdan Asrın’ın golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci devresine de hızlı başlayan Yalova, Sergülen’in golüyle 48’de 3 – 0’ı bulurken tempoyu düşürdü. Maraş 52’de Mehmet Ergün’ün kaydettiğigoller 3 – 1’i bulsa da Yalova başka gole izin vermedi. Yalova maçı 3 – 1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Yalova aldığı galibiyet sonrasında puanını 11 yaptı. Ligde sıkıntılı günler geçiren Maraş aldığı bu mağlubiyetle 5 puanda kaldı.



