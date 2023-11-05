Çanakkale, Düzkaya’yı eli boş gönderdi

Dem’s Cons. Çanakakle konuk ettiği Düzkaya’yı ilk devrede bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek Düzkaya’yı evine el boş gönderdi

Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Yusufcan Dönder, İsmail Egeli

Çanakkale: Yusuf, Sami, Orhan, Anıljan, Hasan Çaka, Malik, Barın, Çağdaş, Yunus, Ekrem, Mehmet Yardımcı

Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Uğur, Batuhan, Ali Tüfekçi, Ümit, Salih, Emre Bayırlı, Özenç, Furkan, Önder

Goller: 11.Dk Barın, 23.Dk Malik Sercan (Çanakkale)- 26.Dk Furkan (Düzkaya)



Birinci Ligin 7. Hafta karşılaşmasında Çanakkale, Düzkaya’yı Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında konuk etti.

Maça hızlı başlayan Çanakkale 11. dakikada Yunus Kalaycı’nın asistinde Barın Bozak ile 1 – 0 öne geçti. Karşılıklı ataklar sürerken, dakika 23’te Sercan’ın ceza alanı dışından sert vuruşu köşeden ağlara gitti. 2 – 0

2 – 0’dan sonra toparlanan Düzkaya’da dakika 27’de gelişen atakta Sami Ergazi’nin ters vuruşunu Furkan tamamladı. 2 – 1.

Dk.39’da Orhan'ın Emre'yi düşürmesine Şakir Azizoğlu penaltı dedi. Penaltıyı kullanan Özenç’in vuruşunda top üstten dışarı gitti.

İkinci devrede 2 takım da pozisyon üretmekte zorlandılar.

Dk. 84’te ceza alanı içinde Salih’in Rifat’ü düşürmesine Şakir Azizoğlu bir kez daha penaltı dedi. Yunus Kalaycı’nın vuruşunu kaleci Ali Karal yatarak topu kontrol ederken, maç da 2 – 1 sona erdi.

