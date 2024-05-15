Yalova, Çanakkale'nin umutlarını bitirdi

AKSA 1.Lig’de play-off ikinci hafta maçında Dem’s Construction Çanakkale ile Yalova karşı karşıya geldi. Çanakkale uzun süre önde götürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Yalova’nın gollerine engel olamayarak mücadeleyi 2-1 kaybetti

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Yalçın Kabacıklı, Fatih Bardakçıoğlu

D.C.Çanakkale: Yusuf, Sami, Anıljan, Yunus, Barın, Mustafa, Gökdeniz, Özgür, Ekrem, Berkant, Mehmet

Yalova: Övgü, Hasip, Mustafa, Rüzgar, Aydın, Onur, Mehmet, Selçuk, Asrın, Sergülen, Mehmetali

Goller: 42’Özgür Şengünler (D.C.Çanakkale), 79’Sergülen Rüstemoğlu, 90’Ali Bingöller (Yalova)



AKSA 1.Lig’de play-off ikinci hafta maçında Dem’s Construction Çanakkale ile Yalova karşı karşıya geldi. Çanakkale uzun süre önde götürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Yalova’nın gollerine engel olamayarak mücadeleyi 2-1 kaybetti ve Gönyeli’nin Binatlı’yı mağlup etmesiyle birlikte Süper Lig’e yükselme şansını yitirdi. Gönyeli Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

Dem’s Cons. Çanakkale 42’de Özgür ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın büyük bölümünü 1-0 önde götüren Mağusa temsilcisi 79’da Sergülen, 90’da ise Ali’nin gollerine engel olamadı ve maçı 2-1 kaybederek Süper Lig’e yükselme şansını yitirdi.



