banner913
banner932
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
14 0
Annesinin banka hesabını soydu
Annesinin banka hesabını soydu
55 0
 
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
21 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
14 0
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
19 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
38 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
banner1032

Gönyeli Akademi Antalya’da deneyim kazanacak

banner1020

banner974
Gönyeli Akademi Antalya’da deneyim kazanacak
banner971
Ülkemizin köklü futbol kulüplerinden olan Gönyeli Kulübü’nün alt yapısı olan Gönyeli Futbol Akademisi, 16-20 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek olan Junior World Cup Turnuvasına katılacak.
Gönyeli Futbol Akademi bu bağlamda hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Genel Koordinatör Hasan Özkan yaptığı açıklamada, toplam 2 kategoride boy gösterecekleri turnuvaya 70 kişilik kafile ile gidileceğini ve çocuklarımız için eşsiz bir deneyim olacağını belirtirken, turnuvaya dünyanın çok sayıda ülkesinden en iyi takımların katılacağını belirtti. Brezilya’dan Santos, Palmeiras, Arjantin’den Boca Juniors, River Pilate, İtalya’dan İnter, Fransa’dan Marsilya, İngiltere’den Crystal Palace, Fulham, İspanya’dan Valencia gibi takımların ön kayıt yaptırdığını belirten Özkan, Mart ayı sonuna kadar kayıtların süreceğini ve daha fazla dev takımların bu turnuvada boy göstereceğini beklediklerini belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.