Gönyeli Akademi Antalya’da deneyim kazanacak

Ülkemizin köklü futbol kulüplerinden olan Gönyeli Kulübü’nün alt yapısı olan Gönyeli Futbol Akademisi, 16-20 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek olan Junior World Cup Turnuvasına katılacak.

Gönyeli Futbol Akademi bu bağlamda hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Genel Koordinatör Hasan Özkan yaptığı açıklamada, toplam 2 kategoride boy gösterecekleri turnuvaya 70 kişilik kafile ile gidileceğini ve çocuklarımız için eşsiz bir deneyim olacağını belirtirken, turnuvaya dünyanın çok sayıda ülkesinden en iyi takımların katılacağını belirtti. Brezilya’dan Santos, Palmeiras, Arjantin’den Boca Juniors, River Pilate, İtalya’dan İnter, Fransa’dan Marsilya, İngiltere’den Crystal Palace, Fulham, İspanya’dan Valencia gibi takımların ön kayıt yaptırdığını belirten Özkan, Mart ayı sonuna kadar kayıtların süreceğini ve daha fazla dev takımların bu turnuvada boy göstereceğini beklediklerini belirtti.

