Yalova, Asrın'la yürüyor

Stad: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, İbrahim Katmer, Furkan Türk
Binatlı: Uğur, Sertaç, Cenkay (72.Dk Doğan), Tahir (59.Dk Kutluhan), Erdem (59.Dk Ersen), Mehmet Zaim, Yağış, Abdurrahman, Malik, Hüseyin Tomak (87.Dk Ahmet Atikoğlu), Yusuf
Yalova: Övgü, Hasip, Rüzgar, Mehmet Kum (75.Dk Metin), Selçuk (90.Dk Arda), Asrın (90.Dk Aydın), Mehmetali, Erkan, Sergülen, Ali Bingöller (66.Dk Hamdi), Muhammet (75.Dk Darbaz)
Gol: 74.Dk Asrın (Yalova)
İsmet KARAOSMAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde ikinci devrenin ilk hafta maçları olan on altıncı hafta maçında Binatlı, Yalova’yı konuk etti.
Üner Berkalp Stadı’nda oynanan ve Mustafa Öztugay’ın yönettiği maçın ilk bölümünde 2 takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremezken, devrenin son anlarında da karşılıklı ataklar gol getirmedi. 0 – 0
Zaman zaman gerginleşen ikinci devrenin ilk bölümünde 2 takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremezken, Yalova’dan Asrın, 74’te golü attı. 0 – 1
Golden sonra Binatlı birçok pozisyon bulmasına rağmen gol atamayınca Yalova maçı 1 – 0 kazandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.