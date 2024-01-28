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Bölge derbisi Doğan’ın

Doğan Türk Birliği, Alsancak Yeşilova’yı 4 golle geçerken, golcüsü Kenan Oshan hat trick yaptı. Diğer gol ise Arda’dan geldi. Alsancak Yeşilova bu mağlubiyetle play out hattında kaldı

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Bölge derbisi Doğan’ın
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Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Berk Bağrıkara, Ahmet Genç
Doğan Türk Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Selim (78.Dk Tunahan), Arda Eren (78.Dk Quadri), Kenan (85.Dk Koral), Rifat, Emin, Paulino, Ali Savaşan, Emre Soytürk, Farouk (89.Dk Efe)
A. Yeşilova: Dursun Cem, Memduh, Marcel, Cemal (88.Dk Abdullah), Eyyüp (88.Dk Burak), Ömer (60.Dk Hikmet), Vakkas (70.Dk Arda Ateş), Gökhan, Jimmy, Mehmet Fatih (70.Dk Hamis), Billy Osman
Goller: 22.Dk Arda Eren, 31, 48 (P) ve 80. Dk (P) Kenan (DTB)- 37.Dk Cemal, 53.Dk Marcel (Yeşilova)
 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 16. hafta maçında Doğan Türk Birliği, Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve Kerem Eran’ın yönettiği maça Doğan Türk Birliği hızlı başladı. Doğan Türk Birliği, golcüleri Arda Eren ve Kenan’ın golleriyle ilk devrede 2 – 0 öne geçerken, Cemal’ın golüyle devre 2 – 1 sona erdi. İkinci devreye de Doğan Türk Birliği hızlı başlarken, 48’de Kenan’ın penaltı golüyle skoru 3 – 1 yaptı. 53’te Marcel bu gole yanı verince 3 – 2 olan skor, 80’de Kenan’ın yine penaltı golüyle 4 – 2 oldu. Doğan Türk Birliği rakibini 4 – 2 mağlup etmeyi başardı.
 
(Foto: Özgür GÖKSEL)
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 16 15 1 0 43 12 31 46
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 16 13 1 2 43 18 25 40
3. Mağusa Türk Gücü 15 13 0 2 60 13 47 39
4. Doğan Türk Birliği 16 9 3 4 34 19 15 30
5. Göçmenköy İYSK 16 9 3 4 32 19 13 30
6. Miracle Karşıyaka ASK 16 6 6 4 30 28 2 24
7. Yenicami AK 16 7 2 7 34 36 -2 23
8. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 16 7 1 8 35 36 -1 22
9. Çetinkaya TSK 15 5 3 7 25 28 -3 18
10. Mesarya SK 16 6 0 10 19 34 -15 18
11. Alsancak Yeşilova SK 16 5 2 9 22 29 -7 17
12. Lefke TSK 16 5 2 9 16 25 -9 17
13. Pera L. Gençler Birliği SK 16 5 2 9 27 42 -15 17
14. Küçük Kaymaklı TSK 16 3 2 11 22 40 -18 11
15. Yeniboğaziçi DSK 16 2 1 13 22 57 -35 7
16. Türk Ocağı Limasol 16 1 3 12 19 47 -28 6
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