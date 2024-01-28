Bölge derbisi Doğan’ın

Doğan Türk Birliği, Alsancak Yeşilova’yı 4 golle geçerken, golcüsü Kenan Oshan hat trick yaptı. Diğer gol ise Arda’dan geldi. Alsancak Yeşilova bu mağlubiyetle play out hattında kaldı

Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıKerem Eran, Berk Bağrıkara, Ahmet GençOzan, Ahmet Sönmez, Selim (78.Dk Tunahan), Arda Eren (78.Dk Quadri), Kenan (85.Dk Koral), Rifat, Emin, Paulino, Ali Savaşan, Emre Soytürk, Farouk (89.Dk Efe)Dursun Cem, Memduh, Marcel, Cemal (88.Dk Abdullah), Eyyüp (88.Dk Burak), Ömer (60.Dk Hikmet), Vakkas (70.Dk Arda Ateş), Gökhan, Jimmy, Mehmet Fatih (70.Dk Hamis), Billy Osman22.Dk Arda Eren, 31, 48 (P) ve 80. Dk (P) Kenan (DTB)- 37.Dk Cemal, 53.Dk Marcel (Yeşilova)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 16. hafta maçında Doğan Türk Birliği, Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve Kerem Eran’ın yönettiği maça Doğan Türk Birliği hızlı başladı. Doğan Türk Birliği, golcüleri Arda Eren ve Kenan’ın golleriyle ilk devrede 2 – 0 öne geçerken, Cemal’ın golüyle devre 2 – 1 sona erdi. İkinci devreye de Doğan Türk Birliği hızlı başlarken, 48’de Kenan’ın penaltı golüyle skoru 3 – 1 yaptı. 53’te Marcel bu gole yanı verince 3 – 2 olan skor, 80’de Kenan’ın yine penaltı golüyle 4 – 2 oldu. Doğan Türk Birliği rakibini 4 – 2 mağlup etmeyi başardı.(Foto: Özgür GÖKSEL)