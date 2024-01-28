Bölge derbisi Doğan’ın

Hakemler: Kerem Eran, Berk Bağrıkara, Ahmet Genç
Doğan Türk Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Selim (78.Dk Tunahan), Arda Eren (78.Dk Quadri), Kenan (85.Dk Koral), Rifat, Emin, Paulino, Ali Savaşan, Emre Soytürk, Farouk (89.Dk Efe)
A. Yeşilova: Dursun Cem, Memduh, Marcel, Cemal (88.Dk Abdullah), Eyyüp (88.Dk Burak), Ömer (60.Dk Hikmet), Vakkas (70.Dk Arda Ateş), Gökhan, Jimmy, Mehmet Fatih (70.Dk Hamis), Billy Osman
Goller: 22.Dk Arda Eren, 31, 48 (P) ve 80. Dk (P) Kenan (DTB)- 37.Dk Cemal, 53.Dk Marcel (Yeşilova)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 16. hafta maçında Doğan Türk Birliği, Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve Kerem Eran’ın yönettiği maça Doğan Türk Birliği hızlı başladı. Doğan Türk Birliği, golcüleri Arda Eren ve Kenan’ın golleriyle ilk devrede 2 – 0 öne geçerken, Cemal’ın golüyle devre 2 – 1 sona erdi. İkinci devreye de Doğan Türk Birliği hızlı başlarken, 48’de Kenan’ın penaltı golüyle skoru 3 – 1 yaptı. 53’te Marcel bu gole yanı verince 3 – 2 olan skor, 80’de Kenan’ın yine penaltı golüyle 4 – 2 oldu. Doğan Türk Birliği rakibini 4 – 2 mağlup etmeyi başardı.
(Foto: Özgür GÖKSEL)
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|16
|15
|1
|0
|43
|12
|31
|46
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|16
|13
|1
|2
|43
|18
|25
|40
|3.
|Mağusa Türk Gücü
|15
|13
|0
|2
|60
|13
|47
|39
|4.
|Doğan Türk Birliği
|16
|9
|3
|4
|34
|19
|15
|30
|5.
|Göçmenköy İYSK
|16
|9
|3
|4
|32
|19
|13
|30
|6.
|Miracle Karşıyaka ASK
|16
|6
|6
|4
|30
|28
|2
|24
|7.
|Yenicami AK
|16
|7
|2
|7
|34
|36
|-2
|23
|8.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|16
|7
|1
|8
|35
|36
|-1
|22
|9.
|Çetinkaya TSK
|15
|5
|3
|7
|25
|28
|-3
|18
|10.
|Mesarya SK
|16
|6
|0
|10
|19
|34
|-15
|18
|11.
|Alsancak Yeşilova SK
|16
|5
|2
|9
|22
|29
|-7
|17
|12.
|Lefke TSK
|16
|5
|2
|9
|16
|25
|-9
|17
|13.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|16
|5
|2
|9
|27
|42
|-15
|17
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|16
|3
|2
|11
|22
|40
|-18
|11
|15.
|Yeniboğaziçi DSK
|16
|2
|1
|13
|22
|57
|-35
|7
|16.
|Türk Ocağı Limasol
|16
|1
|3
|12
|19
|47
|-28
|6