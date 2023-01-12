banner875
banner885
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Alayköy sanayi bölgesini ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Alayköy sanayi bölgesini ziyaret etti
11 0
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
17 0
 
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
18 0
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
20 0
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
24 0
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
37 0
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
21 0
banner878

Weghorst Beşiktaş'tan ayrıldı

banner476

Beşiktaş, Wout Weghorst ile yollarını ayırdı. Hollandalı futbolcunun ayrılığı sonrası siyah-beyazlı ekibin kasasına 3 milyon avro girecek

banner825
Weghorst Beşiktaş'tan ayrıldı
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Wout Weghorst, siyah-beyazlı ekipten ayrıldı. 
Premier Lig ekibi Manchester United'a transferi söz konusu olan Hollandalı futbolcu, İstanbul'dan ayrılarak Ada'nın yolunu tutacak.
Wout Weghorst, Manchester United’in ayarladığı özel uçakla saat 15.20’de Atatürk Havaalanı’ndan İngiltere’ye gidecek.
Öte yandan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına geldi. Aboubakar'ın da Beşiktaş'ta forma giymek için istekli olduğu öğrenildi. Kamerunlu forvetin, Al-Nassr ile sözleşme konusunu çözmesi bekleniyor.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.