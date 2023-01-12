Weghorst Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş, Wout Weghorst ile yollarını ayırdı. Hollandalı futbolcunun ayrılığı sonrası siyah-beyazlı ekibin kasasına 3 milyon avro girecek

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Wout Weghorst, siyah-beyazlı ekipten ayrıldı.

Premier Lig ekibi Manchester United'a transferi söz konusu olan Hollandalı futbolcu, İstanbul'dan ayrılarak Ada'nın yolunu tutacak.

Wout Weghorst, Manchester United’in ayarladığı özel uçakla saat 15.20’de Atatürk Havaalanı’ndan İngiltere’ye gidecek.

Öte yandan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına geldi. Aboubakar'ın da Beşiktaş'ta forma giymek için istekli olduğu öğrenildi. Kamerunlu forvetin, Al-Nassr ile sözleşme konusunu çözmesi bekleniyor.



