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Uğur Çiftçi Galatasaray yolunda

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Galatasaray, sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşma sağladı

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Uğur Çiftçi Galatasaray yolunda
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılar, sol bek arayışları kapsamında DG Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi'yi renklerine bağlamaya çok yakın.
Uğur Çiftçi transferi için Sivas temsilcisiyle anlaşmaya varan İstanbul ekibi, transferi resmiyete dökmek için deneyimli sol bek ile son detayları görüşüyor.
 
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