Vudalı kardeşler, Sarı Denizaltı’da

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, transferlerine resmi imzaları attırmaya devam ediyor.

Yonpaş Dumlupınar, geçtiğimiz sezonu Hamitköy'degeçiren Eray Vudalı ile Dörtyol alt yapısında oynayan Cenkay Vudalı'ya resmi imzaları attırdı. Eray A Takımda, Cenkay ise sarı kırmızılıların alt yapısında forma giyecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda ki imza töreninde yönetici Mülki Çemender de yer aldı.



