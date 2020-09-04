banner480
banner69
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
637 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
34 0
 
22 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
19 0
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
10 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
24 0
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
104 0
banner460

İskele sezonu açtı

banner476

İskele sezonu açtı
K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan Gençler Birliği resmi sezon açılışını gerçekleştirdi. 86 yıllık spor kulübü Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 2020-2021 Futbol sezonu resmi olarak açtı. Açılış töreni öncesinde mezarlık ve Atatürk heykeli ziyareti gerçekleştirildi. Futbol A takımı, U-21, U-15 takımları, 2020-2021 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına resmen başladılar. Yeni sezon açılışına Rıfat Berkel başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri de katılırken, Salih İnce ve teknik ekibi de ilk çalışmayı yaptırdı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.