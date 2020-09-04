İskele sezonu açtı

K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan Gençler Birliği resmi sezon açılışını gerçekleştirdi. 86 yıllık spor kulübü Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 2020-2021 Futbol sezonu resmi olarak açtı. Açılış töreni öncesinde mezarlık ve Atatürk heykeli ziyareti gerçekleştirildi. Futbol A takımı, U-21, U-15 takımları, 2020-2021 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına resmen başladılar. Yeni sezon açılışına Rıfat Berkel başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri de katılırken, Salih İnce ve teknik ekibi de ilk çalışmayı yaptırdı.
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