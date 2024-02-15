VilmarJunior’un cezası düşürüldü

Aksa Süper Lig’de 5 Şubat tarihinde oynanan Yenicami – Doğan T. Birliği maçında kırmızı kartla oyun dışına gönderilen ve Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan Doğan T. Birliği futbolcusu VilmarJunior’un cezası Doğan T. Birliği’nin Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz sonrası 2 maça düşürüldü.

Konuyla ilgili av. Salih Irkad başkanlığında toplanan Tahkim Kurulu’nun kararı şöyle:

“Kurul, TK – 9 /2023-2024 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş ve yayıncı kuruluşun maç görüntülerini ve olay anını tetkik ve tezekkür etmiştir. 05/02/2024 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan YenicamiAğdelen S K. – Doğan Türk Birliği S. K. arasındaki AKSA Süper Lig müsabakasının 88. Dakikasında rakibine yaptığı fiili müdahale neticesinde kırmızı kartla cezalandırılan Doğan Türk Birliği SK‘nın 119252 lisans numaralı futbolcusu VilmarJunior’a KTFF Disiplin Kurulu tarafından 3 resmi müsabakadan men cezası verilmiştir. Hakem raporunda ilgili futbolcunun rakibine yapmış olduğu müdahale şiddetli hareket olarak değerlendirilmiş olmakla birlikte kurulumuza sunulan maç görüntüleri tetkik ve tezekkür edildikten sonra yapılan fiili müdahalenin şiddeti, yapılış şekli ve oyuncunun rakibinden kurtulmaya çalışırken gösterdiği refleksini dikkate alarak disiplin talimatı madde 43 (2) uyarınca minimum ceza olan 2 resmi müsabakadan men cezasından daha fazla bir cezayı gerektirecek bir kural dışı hareket olmadığı kanaatine vardık, bu cihetle KTFF Disiplin Kurulunun vermiş olduğu 3 resmi müsabakadan men cezasını 2 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil buluruz.”

