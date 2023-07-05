Veteranlar Ergün Köseoğlu anısına oynayacaklar

Talihsiz bir deniz kazası sonucu 29 yıl önce kaybettiğimiz Yeniboğaziçi eski kalecilerinden merhum Ergün Köseoğlu anısına bugün bir anı maçı gerçekleştiriliyor.

Köseoğlu ailesinin organize ettiği anı maçında Lefkoşa, Gazimağusa, Pile ve Yeniboğaziçi 50 yaş üstü veteranları 2 ayrı takım oluşturacak ve Ergün anısına top koşturacaklar.

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Maçın hakemliklerini Mehmet Malek ve Savaş Tilki yapacak.



