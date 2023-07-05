BTM 2.Lig 5.Hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 5.haftanın programı belli oldu.

Program şöyle;



BTM 2.LİG 5.HAFTA PROGRAMI (7-8-9 TEMMUZ 2023)

1.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı SK – Gaziveren SK

2.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy SK – Akçay SK

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy SK – Gayretköy GSK

3.GRUP

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Sadrazam Kayalar SK – Çamlıbel SKD

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Kalkanlı SK – Tepebaşı SK

4.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Göçmenköy Stadı’nda Dağyolu Göçeri SK – AtollKozanköy SK

5.GRUP

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Ağırdağ Boğaz TSK – Haspolat SGSK

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğruyol Pınarbaşı ÇSK – Doğukent SK

6.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Taşkent TSK – Aslanköy GSD

18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Yeniceköy ZSK – Alayköy SKKD

7.GRUP

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Balıkesir Stadı’nda Kırıkkale TSK – Gaziköy SK

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Dilekkaya ASK – Pergama SD

8.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar GSK – Serdarlı GB

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Bahçeli SK – Alaniçi YSK

9.GRUP

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Yenişehir SK – Çayönü SK

18.00 Geçitkale Stadı’nda Korkuteli GD – SB Tic. Güvercinlik İYSK

10.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Tuzlaspor – Mutluyaka HSK

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Royal Sun Ötüken TKOSK – Boğaziçi SK

11.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Sun RepublicYarköy PGSK – Bafra SK

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Civisil SK – Ergazi GSK

12.GRUP

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Halil FalyalıKumyalı SK – Dipkarpaz TSK

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Sipahi TSK – Yedikonuk SK

