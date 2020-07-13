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Vakkas dörtledi

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Vakkas dörtledi
13 Temmuz 2020 Pazartesi 22:35

K-PET Süper Ligi ikinci sırada bitirme hedefinde olan Merit Alsancak Yeşilova’da Vakkas Kaynarca dört sarı kart cezalısı oldu.

Merit Alsancak Yeşilova’nın, Hamitköy ile oynadığı ve 0-0 berabere tamamlanan maç sırasında gördüğü sarı kartla, sarı kart sayısını 4 yapan başarılı sol kanat oyuncusu, 1 maç cezalı duruma düştü.

Vakkas böylelikle ikincilik yarışı için büyük önem taşıyan ve Çarşamba günü Orhan Dural Stadında oynanacak olan Merit Alsancak Yeşilova – Doğan Türk Birliği maçında forma giyemeyecek.

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