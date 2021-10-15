Vedat Muriç, ara transferde Fenerbahçe’ye dönebilir

Vedat Muriç, İtalya'da umduğunu bulamadı. Çizme basını, Lazio'nun 42 maçta 2 gol atan Kosovalı santrforu ara transferde satmaya kararlı olduğunu yazdı. 27 yaşındaki Muriç'in, Fenerbahçe'ye dönebileceği de iddia edildi

Vedat Muriç'in Lazio macerası bitmek üzere...Fenerbahçe'nin 20 milyon euroya Lazio'ya sattığı Kosovalı oyuncu, Çizme'de beklentilerin uzağında kaldı.

La Gazetta dello Sport gazetesi, 42 resmi maçta sadece 2 gol atan Kosovalı oyuncuyu Lazio'nun kesin olarak gözden çıkardığını yazdı.

İtalyan gazetesi, Lazio'nun Vedat Muriç'e ödediği yıllık 2,2 milyon euro maaştan rahatsız olduğunu da iddia etti.

"Pereira ile görüştü, Fenerbahçe'ye dönmek istediğini söyledi"

Haberde ayrıca Kosovalı santrforun Fenerbahçe'ye dönme ihtimaline yer verildi. İtalyanlara göre Vedat Muriç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile telefonda görüşerek tekrar sarı lacivertli formayı giymek istediğini iletti.

Haberde Lazio'nun bonservisine 20 milyon euro verdiği golcüyü 15 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktığı ifadesi dikkati çekti.

Lazio'da 42 maçta 2 gol atan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de 36 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırmıştı.

