Fenerbahçe Beko'dan tarihe geçen galibiyet

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Unics Kazan'ı 80-41 yenerek tarihe geçen bir galibiyet aldı. Fenerbahçe, Avrupa'da kulüp tarihinin en farklı galibiyetini alırken, lig tarihinin de en iyi 4. savunma performansına imza attı

Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde iki maçlık mağlubiyet serisine Unics Kazan karşısında son verdi.

Rus ekibi karşısında baştan sona üstün bir oyun oynayan temsilcimiz, parkeden 80-41 galip ayrıldı. 39 sayı fark, kulüp tarihinin rekoru oldu.

Fenerbahçe, daha önce 2013-14 sezonunda Baskonia‘yı 34 sayı farkla mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler ayrıca, Avrupa Ligi tarihinin de en iyi dördüncü savunma performansına imza attı.

41 sayı atabilen Unics Kazan ise kulüp tarihinin en kötü hücum performansını gösterdi.

Avrupa Ligi'nde bir maçta en az sayı atan takım, 2003 yılında CSKA Moskova karşısında 35 sayıyla maçı tamamlayan Novo Mesto olmuştu.

Cibona Zagreb ve London Towers 40, Arka Gdynia ve Siena da 41 sayılık performanslar sergilemişti.

Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok 17 sayıyla öne çıkarken, De Colo, Devin Booker ve Ahmet Düverioğlu da çift haneli skor üretti.

