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Vardi Miracle Değirmenlik’de

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Vardi Miracle Değirmenlik’de
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Ligin ilk devresini en yakın rakibinin 7 puan önünde 38 puanla zirvede bitiren Miracle Değirmenlik transfere hızlı giriş yaptı. Sezon başı Merit Alsancak Yeşilova’dan bonservisli olarak kadrosuna kattığı ve Miracle Karşıyaka takımına kiraladığı Mustafa Vardi’yi devre arası kadrosuna dahil etti. Dün ligin ilk devresinin son maçında Maraş’ı mağlup ederek ilk devreyi galibiyetle kapatan Miracle Değirmenlik takımında maçın ardından teknik direktör Özgü Bayraktar ve kulüp başkanı Hakan Törehan’ın yaklaşık 2 saat süren toplantıları sonrasında devre arası transfer süreci de netleştirmiş oldu. Devre arası takıma katılacak olan isimler konusunda birçok ismi masaya yatıran Miracle Değirmenlik takımı ilk isim olarak Mustafa Vardi’yi takıma katmış oldu.
 
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