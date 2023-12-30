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Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig 7. Hafta sonuçları

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Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig 7. Hafta sonuçları
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KIRMIZI GRUP
Akova Vuda-Türkmenköy: 2 – 1
Dörtyol-İncirli: 3 – 2
N.Dipkarpaz-Z.E.Yenierenköy: 3 – 1
Mehmetçik-Pile: 0 - 3 
Kaplıca Karadeniz 61-Tuzlaspor: 5 – 3
BEYAZ GRUP
Düzova-Karaoğlanoğlu: 2 – 1
Ortaköy-Atoll Kozanköy 0 - 3
Mevlevi-T.E.Dikmen Gücü: 1 – 4
Denizli-Vadili : 3 – 1
B.Bağcıl-Demirhan: 1 – 2
 
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